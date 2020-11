Ethereum 2 0 dovrebbe essere lanciato a dicembre

Leggi su invezz

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Il contratto di deposito diha raggiunto la soglia di 524.288 Ether eil 1. La sua conferma è arrivata a sole nove ore dal termine. Nonostante le prime preoccupazioni per la bassa partecipazione allo staking, il trasferimento è aumentato di oltre 200.000 ETH nelle ultime 14 ore. 524.288 Ether sono stati trasferiti da 16.384 validatori da quando il contratto di deposito è entrato in vigore il 4 novembre. Nota che i partecipanti a genesis non saranno in grado di ritirare le loro monete fino a quando la catena di beacon non raggiungerà la fase 2. Inoltre, con la genesi avvenuta solo sette giorni dopo il raggiungimento del contratto di soglia di deposito richiesto, molti titolari stanno aspettando che terze parti abilitino i servizi di staking. È ...