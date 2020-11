De Ligt: “Sul primo gol ho sbagliato. Non abbiamo fatto bene oggi, serve più velocità e più coraggio” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Matthijs De Ligt ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sofferta con il Ferencvaros:“È stata molto complicata, loro hanno fatto molto bene. Hanno giocato corti, e così è difficile trovare i giocatori tra le linee. Secondo me oggi non abbiamo fatto bene: è importante giocare con maggiore velocità, con più coraggio”.Il tuo apporto per tenere la difesa alta è fondamentale.“Faccio come facevo all’Ajax. Sul primo gol ho sbagliato un po’. abbiamo una squadra con grande qualità, quando siamo corti è più facile”. Foto: Twitter ufficiale Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 25 novembre 2020) Matthijs Deha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sofferta con il Ferencvaros:“È stata molto complicata, loro hannomolto. Hanno giocato corti, e così è difficile trovare i giocatori tra le linee. Secondo menon: è importante giocare con maggiore, con più.Il tuo apporto per tenere la difesa alta è fondamentale.“Faccio come facevo all’Ajax. Sulgol houn po’.una squadra con grande qualità, quando siamo corti è più facile”. Foto: Twitter ufficiale Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

RaiSport : ?? #DeLigt: 'Gara complicata, sul gol ho sbagliato' 'Abbiamo molte qualità tecniche e quando siamo corti e' molto p…

