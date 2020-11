Come i vignettisti turchi hanno disegnato lo scontro tra Macron ed Erdo?an (e la povertà in Turchia) (Di martedì 24 novembre 2020) (Pubblicato originariamente da Kaleydoskop e ripreso da Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa L’omicidio dell’insegnante francese Samuel Paty ha acceso una miccia che ha portato in breve tempo a una crisi diplomatica tra Parigi e Ankara. L’attentato jihadista, perpetrato lo scorso 16 ottobre nella provincia parigina di Conflans-Sainte-Honorine nei pressi della scuola dove Paty insegnava educazione civica, storia e geografia, è stato il culmine di una campagna di diffamazione intentata contro di lui nei giorni precedenti attraverso i social network. Paty era finito nel mirino dell’Islam radicale per aver mostrato in classe, durante una lezione sulla libertà di espressione, alcune vignette del tristemente noto Charlie Hebdo che ritraevano il profeta Maometto. Il 21 ottobre Parigi ha reso omaggio alla vittima con una cerimonia solenne durante la quale il presidente Emmanuel ... Leggi su linkiesta (Di martedì 24 novembre 2020) (Pubblicato originariamente da Kaleydoskop e ripreso da Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa L’omicidio dell’insegnante francese Samuel Paty ha acceso una miccia che ha portato in breve tempo a una crisi diplomatica tra Parigi e Ankara. L’attentato jihadista, perpetrato lo scorso 16 ottobre nella provincia parigina di Conflans-Sainte-Honorine nei pressi della scuola dove Paty insegnava educazione civica, storia e geografia, è stato il culmine di una campagna di diffamazione intentata contro di lui nei giorni precedenti attraverso i social network. Paty era finito nel mirino dell’Islam radicale per aver mostrato in classe, durante una lezione sulla libertà di espressione, alcune vignette del tristemente noto Charlie Hebdo che ritraevano il profeta Maometto. Il 21 ottobre Parigi ha reso omaggio alla vittima con una cerimonia solenne durante la quale il presidente Emmanuel ...

pbenedetti50 : RT @vignettisti: Ma -tranquilli- quel che oggi tutti più preoccupa è sapere come festeggeremo il prossimo #Natale! Così Paolo Lombardi (@p… - BartNicolotti : RT @vignettisti: Come poi non bastassero l’angoscia del momento e le emergenze, spuntano fuori pure gli imbecilli ad alimentare il caos… C… - BartNicolotti : RT @vignettisti: Ma -tranquilli- quel che oggi tutti più preoccupa è sapere come festeggeremo il prossimo #Natale! Così Paolo Lombardi (@p… - solamau45 : @vignettisti @CabrasAntonio Ma sommessamente chiedo, la Farnesina come reagisce ? - BeataVergineMa5 : @vignettisti @giancarlocovino Chissà quante mamme, come la mia, avranno salvato i loro bambini. Eroine senza mascherina né riconoscimenti -

Ultime Notizie dalla rete : Come vignettisti Come i vignettisti turchi hanno disegnato lo scontro tra Macron ed Erdogan (e la povertà in Turchia) Linkiesta.it La guerra dell’inchiostroCome i vignettisti turchi hanno disegnato lo scontro tra Macron ed Erdogan (e la povertà in Turchia)

La webzine Kaleydoskop ha guardato alla crisi diplomatica tra il presidente france e quello turco sul ruolo dell’islam radicale in seguito all'omicidio dell'insegnante francese Samuel Paty ...

Vergognosa vignetta sulla Ravetto del disegnatore del Fatto Quotidiano: femministe non pervenute

Laddove un Osho viene istericamente additato da un giornalista del Fatto Quotidiano (Andrea Scanzi) come fascista e si invoca la censura ai suoi danni, ai vignettisti del Fatto Quotidiano viene permes ...

La webzine Kaleydoskop ha guardato alla crisi diplomatica tra il presidente france e quello turco sul ruolo dell’islam radicale in seguito all'omicidio dell'insegnante francese Samuel Paty ...Laddove un Osho viene istericamente additato da un giornalista del Fatto Quotidiano (Andrea Scanzi) come fascista e si invoca la censura ai suoi danni, ai vignettisti del Fatto Quotidiano viene permes ...