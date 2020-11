Benevento5 | esonerato l’allenatore Gaetano Breglia

Leggi su anteprima24

(Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Tempo di cambiamenti in casa. La società, infatti, rende noto di averdal ruolo di tecnico della prima squadra. Ilringraziaper l’impegno profuso durante il suo periodo di permanenza alla guida della compagine giallorossa e gli augura le migliore fortune professionali per le prossime esperienze in panchina. La dirigenza, nel frattempo, è già all’opera per individuare un profilo adatto in grado di sostituirein panchina, nome che verrà comunicato in tempi brevi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.