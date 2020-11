Al via le repliche di Montalbano il 24 novembre, Rai1 punta ancora sulla fiction dei record (ma sui nuovi episodi ancora nulla) (Di martedì 24 novembre 2020) Squadra che vince non cambia. Lo sa bene la Rai che da vent’anni propone, a volte anche in maniera incessante, le repliche di Montalbano, la fiction dei record utilizzata spesso come “tappabuchi”. Il Commissario, personaggio reso celebre dalla penna di Andrea Camilleri e portato sullo schermo con il volto di Luca Zingaretti, è ormai sinonimo di qualità, un cavallo di battaglia che la rete ammiraglia ha sfruttato moltissimo negli anni per poter vincere la gara di ascolti nella prima serata. Perciò da stasera, 24 novembre, Rai1 inaugura un nuovo ciclo di repliche di Montalbano. Si parte con l’episodio dal titolo Amore, tratto dalle raccolte Un mese con Montalbano e Gli arancini di Montalbano, ... Leggi su optimagazine (Di martedì 24 novembre 2020) Squadra che vince non cambia. Lo sa bene la Rai che da vent’anni propone, a volte anche in maniera incessante, ledi, ladeiutilizzata spesso come “tappabuchi”. Il Commissario, personaggio reso celebre dalla penna di Andrea Camilleri e portato sullo schermo con il volto di Luca Zingaretti, è ormai sinonimo di qualità, un cavallo di battaglia che la rete ammiraglia ha sfruttato moltissimo negli anni per poter vincere la gara di ascolti nella prima serata. Perciò da stasera, 24inaugura un nuovo ciclo didi. Si parte con l’o dal titolo Amore, tratto dalle raccolte Un mese cone Gli arancini di, ...

luisapiroddi : @gonnaincorriera @RaiTre @davidemi Stalkerando la pagina del programma scopro una notizia buona e una cattiva. La c… - winxinpensione : RT @gianlucac1: Il professor Bassetti sparge fake news Non è vero che il covid si è portato via delle morti che ci sarebbero state comunqu… - arosamor : RT @gianlucac1: Il professor Bassetti sparge fake news Non è vero che il covid si è portato via delle morti che ci sarebbero state comunqu… - Annathelion : RT @gianlucac1: Il professor Bassetti sparge fake news Non è vero che il covid si è portato via delle morti che ci sarebbero state comunqu… - Miti_Vigliero : RT @gianlucac1: Il professor Bassetti sparge fake news Non è vero che il covid si è portato via delle morti che ci sarebbero state comunqu… -