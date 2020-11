Agroalimentare, l'impegno della IV Gamma per un sistema sostenibile e sano (Di martedì 24 novembre 2020) Roma, 24 nov. (Adnkronos) - Zero scarti, filiera corta, dieta sana e sicurezza alimentare. Unione Italiana Food IV Gamma ribadisce il proprio impegno per uno sviluppo sostenibile, così come indicato da Farm To Fork, la strategia elaborata dall'Ue nell'ambito del Green New Deal. Una nota di Unione Italiana Food spiega come: 1. Garantire la sostenibilità della produzione alimentare. "I prodotti di IV Gamma, frutta e verdura freschi, lavati, confezionati e pronti al consumo, sono già per loro natura tra le produzioni meno impattanti e più sostenibili all'interno del panorama alimentare. Inoltre, buona parte delle insalate destinate alla IV Gamma delle aziende associate a Uif sono di origine italiana, con una filiera 'corta'", ricorda Uif. 2. Garantire la sicurezza ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) Roma, 24 nov. (Adnkronos) - Zero scarti, filiera corta, dieta sana e sicurezza alimentare. Unione Italiana Food IVribadisce il proprioper uno sviluppo, così come indicato da Farm To Fork, la strategia elaborata dall'Ue nell'ambito del Green New Deal. Una nota di Unione Italiana Food spiega come: 1. Garantire la sostenibilitàproduzione alimentare. "I prodotti di IV, frutta e verdura freschi, lavati, confezionati e pronti al consumo, sono già per loro natura tra le produzioni meno impattanti e più sostenibili all'interno del panorama alimentare. Inoltre, buona parte delle insalate destinate alla IVdelle aziende associate a Uif sono di origine italiana, con una filiera 'corta'", ricorda Uif. 2. Garantire la sicurezza ...

Adnkronos : #Agroalimentare, l'impegno della IV Gamma per un sistema sostenibile e sano - Coopitalia : RT @Federdis: Intesa tra #Distribuzione e Industria del largo consumo contro le #pratichecommercialisleali. Un accordo per affermare con se… - twitmarcomagli : RT @Federdis: Intesa tra #Distribuzione e Industria del largo consumo contro le #pratichecommercialisleali. Un accordo per affermare con se… - Federdis : Intesa tra #Distribuzione e Industria del largo consumo contro le #pratichecommercialisleali. Un accordo per afferm… - ItaliaaTavola : I pubblici esercizi lamentano di essere troppo frazionati tra Politiche agricole, Turismo, Lavoro e altri dicasteri… -

Ultime Notizie dalla rete : Agroalimentare impegno Agroalimentare, l'impegno della IV Gamma per un sistema sostenibile e sano Adnkronos Vertenza Sangemini-Amerino, gruppo Ami convoca i sindacati: sciopero fino all’incontro

di M. R.È fissato per le 14.30 di giovedì 26 novembre l'incontro tra i rapppresentanti del management del gruppo Ami e i segretari territoriali del comparto agroalimentare della provincia di Terni, da ...

Decreto Ristori ter: Coldiretti, “bene aiuti per 4 milioni di poveri a Natale ma occorre sostenere anche agroalimentare Made in Italy”

Con oltre 4 milioni di poveri che in Italia per l'aggravarsi della situazione sono costretti per Natale a chiedere aiuto per il cibo da mangiare è importante l'istituzione di un fondo con una dotazion ...

di M. R.È fissato per le 14.30 di giovedì 26 novembre l'incontro tra i rapppresentanti del management del gruppo Ami e i segretari territoriali del comparto agroalimentare della provincia di Terni, da ...Con oltre 4 milioni di poveri che in Italia per l'aggravarsi della situazione sono costretti per Natale a chiedere aiuto per il cibo da mangiare è importante l'istituzione di un fondo con una dotazion ...