A Telese Terme una casa rifugio per donne vittime di violenza (Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiTelese Terme (Bn) – “Partiamo da questa data simbolica per delineare l’impegno dell’amministrazione comunale di Telese Terme sul tema della violenza di genere, che soprattutto in questo periodo storico a causa della pandemia sta raggiungendo livelli allarmanti. Non possiamo come amministrazione comunale non schierarci in prima linea al fianco delle azioni del Governo e della Regione Campania con gesti concreti al fine di creare una rete di protezione efficace ed efficiente per le donne e per le vittime secondarie ovvero i figli”. Così l’assessora alle Pari opportunità del Comune di Telese Terme, Filomena Di Mezza commentando le iniziative per il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: 4 minuti(Bn) – “Partiamo da questa data simbolica per delineare l’impegno dell’amministrazione comunale disul tema delladi genere, che soprattutto in questo periodo storico a causa della pandemia sta raggiungendo livelli allarmanti. Non possiamo come amministrazione comunale non schierarci in prima linea al fianco delle azioni del Governo e della Regione Campania con gesti concreti al fine di creare una rete di protezione efficace ed efficiente per lee per lesecondarie ovvero i figli”. Così l’assessora alle Pari opportunità del Comune di, Filomena Di Mezza commentando le iniziative per il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della ...

Telese Terme (Bn) – "Partiamo da questa data simbolica per delineare l'impegno dell'amministrazione comunale di Telese Terme sul tema della violenza di genere, che soprattutto in questo periodo storic ...

