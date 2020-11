Windsurf | al via gli Europei RS | X | in gara cinque azzurri

Leggi su sportface

(Di lunedì 23 novembre 2020) In un momento complicato per lo sport, torna una competizione ufficiale per la Vela Olimpica: inizia l‘Europeo diRS:X, a partire da domani a Vilamoura (Portogallo). E’ stato organizzato dalla federazione internazionale World Sailing, coadiuvata dalla Classe RS:X e dal Capable Planet Clube Nautico, tutto organizzato secondo le norme antivirali. Nel RS:X femminile, con 41 atlete (9 unde-19), ci sono nomi di rilevanza mondiale e campionesse olimpiche. Spiccano i nomi dell’olandese Lilian De Geus, campionessa europea 2019 e mondiale 2020, la francese Charline Picon, oro a Rio 2016 e bronzo all’ultimo mondiale, le due israeliane Noy Drihan e Katy Spychakov, l’inglese Emma Wilson e la polacca Zofia Klepacka. Nel RS.X maschile invece gli atleti sono 53 (9 under-19)e si contenderanno il titolo il francese Thomas Goyard, bronzo Mondiale 2020 in Australia, il polacco ...