Speranza, a Natale spostamenti solo con tutte regioni gialle. Ora prudenza (Di lunedì 23 novembre 2020) spostamenti a Natale solo se tutte le regioni diventano gialle: così il ministro della Salute, Roberto Speranza, frena sul libero movimento durante le festività. E sul vaccino, il ministro spiega che ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 23 novembre 2020)selediventano: così il ministro della Salute, Roberto, frena sul libero movimento durante le festività. E sul vaccino, il ministro spiega che ...

matteosalvinimi : #Salvini: Spero in un Natale di famiglia, con tutte le precauzioni del mondo, ma non via Zoom o Skype. Mi auguro ch… - fanpage : Lo spostamento per Natale ci sarà solo se tutte le Regioni saranno gialle. L'annuncio del Ministro Speranza. - NicolaPorro : ?? #Speranza vuole abolire il Natale, il doppiopesismo di Travaglio, i problemi di #Renzi. Questo e altro nella… - sportli26181512 : Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi: Il Ministro della Salute Speranza frena… - ManuelaPetrell3 : Mi scusi Presidente Conte mi permetto di dissentire con il Ministro Speranza, in quanto a Natale non tutti si spost… -