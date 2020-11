Sfera Ebbasta batte tutti i record, ma non si libera dei cliché (Di lunedì 23 novembre 2020) Il rapper di Cinisello fa la storia. «Famo$o» è il disco italiano più ascoltato di sempre su Spotify nel giorno di uscita con oltre 16 milioni di stream. La hit con J Balvin al numero 36 della classifica mondiale Leggi su lastampa (Di lunedì 23 novembre 2020) Il rapper di Cinisello fa la storia. «Famo$o» è il disco italiano più ascoltato di sempre su Spotify nel giorno di uscita con oltre 16 milioni di stream. La hit con J Balvin al numero 36 della classifica mondiale

NicolaPorro : Intitolare una piazza (seppur temporaneamente) al rapper #SferaEbbasta è un autogol, soprattutto se a proporlo è un… - mmati__ : Ma poi io con il nome 'Daddy' pensavo più ad uno Sfera ebbasta dei poveri, non ad un Ultimo del poveri #Amici20 - KarimboTheReal : @ozmusicproducer Famoso- Sfera Ebbasta - RecensiamoMusic : #SferaEbbasta segna un nuovo record nelle classifiche: mai nessuno come lui in #FIMI - ricky_pru : @Novacula_Occami Abbiamo di meglio: -