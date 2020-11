Serie B, Virtus Entella: Tedino sollevato dall’incarico, Vivarini in pole per sostituire l’ex Palermo (Di lunedì 23 novembre 2020) Il pareggio di Ascoli (1-1) è costato la panchina della Virtus Entella a Bruno Tedino.Il club ligure ha preso la decisione di esonerare il proprio allenatore dopo una Serie di risultati non troppo positivi. L'ex Palermo, nelle prime otto gare del campionato di Serie B alla guida della compagine di Chiavari, ha fin qui totalizzato uno score pari a 0 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, con soli 5 punti all'attivo ed un 18° posto in classifica.La Virtus Entella ha deciso quindi per il cambio in panchina. Di seguito il comunicato del club. "La Virtus Entella comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra Bruno Tedino. A lui e al suo ... Leggi su mediagol (Di lunedì 23 novembre 2020) Il pareggio di Ascoli (1-1) è costato la panchina dellaa Bruno.Il club ligure ha preso la decisione di esonerare il proprio allenatore dopo unadi risultati non troppo positivi. L'ex, nelle prime otto gare del campionato diB alla guida della compagine di Chiavari, ha fin qui totalizzato uno score pari a 0 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, con soli 5 punti all'attivo ed un 18° posto in classifica.Laha deciso quindi per il cambio in panchina. Di seguito il comunicato del club. "Lacomunica di averdi responsabile tecnico della prima squadra Bruno. A lui e al suo ...

