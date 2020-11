Scuola, oggi si decide, ma molti sindaci non apriranno. (Di lunedì 23 novembre 2020) Beta test con entrate diversificate e lezioni virtuali presso il liceo Alfieri, Torino, 06 Maggio 2020. Iniziano in sette scuole del Piemonte, cinque delle quali a Torino, i cosiddetti ''beta test'', ... Leggi su gazzettadisalerno (Di lunedì 23 novembre 2020) Beta test con entrate diversificate e lezioni virtuali presso il liceo Alfieri, Torino, 06 Maggio 2020. Iniziano in sette scuole del Piemonte, cinque delle quali a Torino, i cosiddetti ''beta test'', ...

CottarelliCPI : Oggi ho incontrato in webinar le classi quarte e quinte dell'IT Ruffini di Imperia. Preparatissimi, ottime domande,… - matteosalvinimi : Oggi a scuola con l’interrogazione di scienze su vivipari, ovipari e ovovivipari. Mamma mia!!!?? - TeresaBellanova : Anche l'OMS oggi lo ribadisce: la scuola non è una fonte di contagio. Lo diciamo da mesi: possiamo e dobbiamo assic… - controcorrenteT : @signordirettore A malincuore le do ragione, guardi forse sono stato una delle ultime generazioni che si è fatta se… - justminehome : ma raga che vi succede oggi? Non avete scuola o dovete sparare cazzate così a buffo? Dai fate le videolezioni ?? -