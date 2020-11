Regina Elisabetta: a un passo dal semi-pensionamento (Di lunedì 23 novembre 2020) Secondo alcune indiscrezioni rilasciate dall’ex maggiordomo del figlio Carlo, la Regina Elisabetta potrebbe pensare a un semi-pensionamento. Formalmente the Queen manterrebbe la corona ma potrebbe cedere ulteriori compiti al principe di Galles. La Regina, 94 anni, è la monarca regnante più longeva nella storia britannica e ha servito il suo Paese per 68 anni. A Leggi su periodicodaily (Di lunedì 23 novembre 2020) Secondo alcune indiscrezioni rilasciate dall’ex maggiordomo del figlio Carlo, lapotrebbe pensare a un. Formalmente the Queen manterrebbe la corona ma potrebbe cedere ulteriori compiti al principe di Galles. La, 94 anni, è la monarca regnante più longeva nella storia britannica e ha servito il suo Paese per 68 anni. A

