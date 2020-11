Pikmin 3 Deluxe | nel passaggio da Wii U a Switch guadagna molti miglioramenti e la modalità cooperativa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 novembre 2020) Nintendo prosegue nel riproporre sui grandi titoli usciti alcuni anni fa per la sua console perduta, quella WiiU che in pochi ricordano e che sicuramente ha contribuito all’attuale console di punta della grande N, per ultimo, il gioco al centro della nostra prova. La storia è semplice: in seguito ad una catastrofe ecologica sul pianeta Koppai, un gruppo di esploratori inizierà a cercare per la galassia un nuovo pianeta abitabile, e nel suo peregrinare l’equipaggio si imbatte nel pianeta PNF-404 ricco di risorse e adatto alla vita, ma ovviamente già abitato, dove faranno conoscenza dei, creturine gentili che tramite le loro abilità aiuteranno il giocatore. Isaranno ansiosi di aiutarci e di mettere a nostra disposizione le loro abilità uniche, aprendoci la strada ...