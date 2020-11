Non è vero che i calciatori del Napoli non si impegnano, manca una chiara identità di gioco. È diverso (Di lunedì 23 novembre 2020) Analisi semi-fredda post sette punti in cui mi sono affidato ad Ovidio per spiegare quello che si chiedono tutti, sostanzialmente, in Nazionale leoni qui .vabbè ci siamo capiti… Da tifoso, da descrittore, da appassionato ergo non da tecnico, mi accorgo che nelle rispettive selezioni i due interpretano il ruolo in maniera diversa, Insigne ne è il fulcro dalla trequarti in avanti e Fabìan gioca box to box ma in un centrocampo a tre. Se poi vogliamo fare i nomi di chi gioca accanto a Ruiz nella Spagna, e dietro ad Insigne in Italia, chiudiamo il cerchio. Il capitano con Mancini è coinvolto, tocca quasi tutti i palloni, è riconosciuto dai compagni mentre al Napoli sembra un pesce fuor d’acqua. Abbiamo un serio problema a sinistra da quando abbiamo perso Ghoulam, un po’ come i reduci dei Pci da quando hanno perso Berlinguer, tuttavia siamo la rosa più competitiva dell’era ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 23 novembre 2020) Analisi semi-fredda post sette punti in cui mi sono affidato ad Ovidio per spiegare quello che si chiedono tutti, sostanzialmente, in Nazionale leoni qui .vabbè ci siamo capiti… Da tifoso, da descrittore, da appassionato ergo non da tecnico, mi accorgo che nelle rispettive selezioni i due interpretano il ruolo in maniera diversa, Insigne ne è il fulcro dalla trequarti in avanti e Fabìan gioca box to box ma in un centrocampo a tre. Se poi vogliamo fare i nomi di chi gioca accanto a Ruiz nella Spagna, e dietro ad Insigne in Italia, chiudiamo il cerchio. Il capitano con Mancini è coinvolto, tocca quasi tutti i palloni, è riconosciuto dai compagni mentre alsembra un pesce fuor d’acqua. Abbiamo un serio problema a sinistra da quando abbiamo perso Ghoulam, un po’ come i reduci dei Pci da quando hanno perso Berlinguer, tuttavia siamo la rosa più competitiva dell’era ...

chetempochefa : 'i soldi per l’accoglienza erogati dal Governo vennero usati per borse lavoro e attività commerciali gestite insiem… - FBiasin : #Marotta su #Eriksen: '#Conte esaustivo. Aggiungo che non si deve mai trattenere un calciatore quando chiede di ess… - ilpost : Non è vero che gli inglesi bevono il tè alle 5 di pomeriggio - rainingcaffeine : vado a leggere il manga di owari no seraph perché i giapponesi sono omofobi e non finiscono gli anime e io non poss… - nona_onda : RT @CCFCattaneo: 'Per favore, basta ripetere che l’Italia con la lira “faceva le svalutazioni competitive” e che reintrodurre la moneta naz… -