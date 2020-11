Mike Tyson vs Roy Jones Jr | programma | orario | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 23 novembre 2020)affronterà RoyJr. in uno dei match di boxe più attesi dell’anno. Sabato 28 novembre, allo Staples Center di Los Angeles (USA), una delle grandi icone della storia del pugilato tornerà sul ring a 54 anni suonati per incrociare i guantoni con un altro mito della nobile arte, che ha accettato il guanto di sfida nonostante le 51 primavere già superate. Si tratta di un confronto di esibizione, sulla distanza degli 8 round da 2 minuti ciascuno e con regole ben precise (vietati colpi duri, interruzione in caso di sangue), ma il fascino di questa contesa è innegabile e richiamerà l’attenzione di tantissimi appassionati di pugilato. Ironsi rimette in gioco a 15 anni di distanza dalla sua ultima volta sul ring e vuole regalare spettacoli ai suoi fan, quelli che lo supportavano in massa tra la fine degli ...