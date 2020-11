Mafia e droga, maxi operazione a Catania: 101 indagati. Sgominate 12 piazze di spaccio (Di lunedì 23 novembre 2020) Ottanta persone in carcere, tra cui due minorenni, nove ai domiciliari, quattro all’obbligo di dimora e otto che dovranno presentarsi alla polizia giudiziaria. In totale, 101 indagati. Sono i numeri della maxi operazione antiMafia dei carabinieri che si è svolta nella mattinata di oggi a Catania. L’inchiesta della Procura, coordinata dalla Direzione distrettuale antiMafia (Dda) e condotta dal nucleo operativo della compagnia carabinieri di Catania Fontanarossa, ha permesso di sgominare 12 “piazze di spaccio” del rione San Giovanni Galermo, roccaforte del traffico di sostanze stupefacenti, che, attraverso diversi gruppi criminali, era sotto il diretto controllo di Cosa nostra. Nell’operazione, ribattezzata ‘Skanderbeg‘, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) Ottanta persone in carcere, tra cui due minorenni, nove ai domiciliari, quattro all’obbligo di dimora e otto che dovranno presentarsi alla polizia giudiziaria. In totale, 101. Sono i numeri dellaantidei carabinieri che si è svolta nella mattinata di oggi a. L’inchiesta della Procura, coordinata dalla Direzione distrettuale anti(Dda) e condotta dal nucleo operativo della compagnia carabinieri diFontanarossa, ha permesso di sgominare 12 “di” del rione San Giovanni Galermo, roccaforte del traffico di sostanze stupefacenti, che, attraverso diversi gruppi criminali, era sotto il diretto controllo di Cosa nostra. Nell’, ribattezzata ‘Skanderbeg‘, ...

