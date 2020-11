Lecce | infermiere di 58 anni in quarantena | in attesa di tampone | decide di suicidarsi iniettandosi una flebo

(Di lunedì 23 novembre 2020) Un uomo di 58di professione infermerie presso l’ospedale “Vito Fazzi” disi è suicidato. L’uomo era in casa in, inche l’Asl gli comunicasse il giorno del. L’uomo, non si conoscono le sue generalità, lavorava nel reparto di cardiologia dell’ospedalese. A ritrovare il corpo dell’uomo è stata la moglie. L’uomo era indel secondo. L’ultimo era risultato negativo. L’si è ucciso nella mattinata di oggiuna. Inutili sono risultati i soccorsi. L’uomo abitava a Presicce-Acquarica. Il sindaco della città salentina ha così commentato l’estremo gesto del suo concittadino: “Personalmente sono stato informato ...

