Kate e William | addio social al cocker spaniel Lupo

(Di lunedì 23 novembre 2020) È stato un weekend triste per Kate Middleton e William d’Inghilterra, che hanno perso l’amatissimo cane Lupo, un cocker spaniel che avevano ricevuto in dono dalla famiglia di lei nel 2011, in occasione del matrimonio. La notizia è arrivata via Instagram, dove i Cambridge hanno condiviso una foto del cane.