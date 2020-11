Inzaghi e Correa: "Non ci danno per favoriti? Meglio. E su Peruzzi..." (Di lunedì 23 novembre 2020) ROMA - Ritorna la Champions League per la Lazio . Sfida allo Zenit San Pietroburgo: con una vittoria i biancocelesti potrebbero fare un bel passo avanti verso il passaggio del girone F. In conferenza ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 23 novembre 2020) ROMA - Ritorna la Champions League per la Lazio . Sfida allo Zenit San Pietroburgo: con una vittoria i biancocelesti potrebbero fare un bel passo avanti verso il passaggio del girone F. In conferenza ...

salghamdi78 : RT @OfficialSSLazio: ?? Mister #Inzaghi e @tucu_correa hanno presentato #LazioZenit: 'Vogliamo i tre punti per andare avanti in @ChampionsLe… - giovannicoviel1 : RT @OfficialSSLazio: ? Termina ora la conferenza di mister #Inzaghi e di @tucu_correa in vista di #LazioZenit! A breve il report della con… - mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: ?? #Inzaghi: 'L'obiettivo è superare il #girone' #Lazio impegnata in #ChampionsLeague contro lo #Zenit. #Correa: 'Siamo pront… - RaiSport : ?? #Inzaghi: 'L'obiettivo è superare il #girone' #Lazio impegnata in #ChampionsLeague contro lo #Zenit. #Correa: 'S… - sportli26181512 : Inzaghi e Correa: 'Non ci danno per favoriti? Meglio. E su Peruzzi...': Il tecnico biancoceleste e il Tucu hanno pr… -