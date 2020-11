Inter, Conte pensa a Vidal… in porta (VIDEO) (Di lunedì 23 novembre 2020) Dopo il successo contro il Torino, Antonio Conte, mister dell'Inter, elogia le doti di Arturo Vidal scherzando anche sul possibile ruolo da portiere. "Se lo mettessi in porta farebbe bene anche lì", ha detto il tecnico nerazzurro sul centrocampista cileno.caption id="attachment 1045015" align="alignnone" width="658" Conte, getty/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di lunedì 23 novembre 2020) Dopo il successo contro il Torino, Antonio, mister dell', elogia le doti di Arturo Vidal scherzando anche sul possibile ruolo da portiere. "Se lo mettessi infarebbe bene anche lì", ha detto il tecnico nerazzurro sul centrocampista cileno.caption id="attachment 1045015" align="alignnone" width="658", getty/caption ITA Sport Press.

