Incidente sulla via Aurelia: investito da un'auto, morto un uomo (Di lunedì 23 novembre 2020) Immagine di repertorio Investimento con esito mortale sulla via Aurelia. L'Incidente stradale è avvenuto intorno alle 23:00 di domenica sera all'altezza del chilometro 11,700 della strada statale ... Leggi su romatoday (Di lunedì 23 novembre 2020) Immagine di repertorio Investimento con esito mortalevia. L'stradale è avvenuto intorno alle 23:00 di domenica sera all'altezza del chilometro 11,700 della strada statale ...

emergenzavvf : Il nucleo NBCR dei #vigilidelfuoco di Milano è stato impegnato #oggi per il travaso del gasolio trasportato da un’a… - deustronzio : RT @Avvocatocapita1: Atac griffata 5stelle. L'autobus in fiamme scivola sulla strada in discesa: l'incidente nella notte a Roma https://t.… - 60_cla : RT @Avvocatocapita1: Atac griffata 5stelle. L'autobus in fiamme scivola sulla strada in discesa: l'incidente nella notte a Roma https://t.… - paolorm2012 : RT @paolorm2012: Prima il tamponamento poi la caduta, l’Axa piange Francesco Filippone morto in un incidente sulla via del Mare https://t.c… - paolorm2012 : Incidente sulla via Aurelia: investito da un’auto, morto un uomo -