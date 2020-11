ReteVeneta : ORGIANO | INCENDIO IN CORTILE INCENERISCE UN CAMPER, NESSUN FERITO. SALVATI DUE GATTINI - ilbassanese : Incendio in un cortile, scoppia una bombola di gas: bruciato un camper -

Richiesta di intervento in regime di massima emergenza stamattina nelle campagne di Orgiano, dopo lo scoppio di un incendio con interessamento anche di ...Alle 10 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Barbagnoli a Orgiano per un incendio nel cortile di un’abitazione di campagna:... Scopri di più ...