“Il tuo pacco…”. GF Vip fuori controllo: avvistato Pierpaolo Pretelli. E non è Elisabetta Gregoraci a lasciarsi andare (Di lunedì 23 novembre 2020) Dopo settimane in cui l’amicizia speciale di Elisabetta Gregoraci e Perpaolo Pretelli sembrava ormai morta e sepolta, ecco che a soffiare sulla brace quasi morta è arrivata Selvaggia Roma. La ex Temptation ha riportato in auge qualcosa che aveva via via annoiato tutti, anche gli stessi protagonisti. Ma non è questo di cui vogliamo spettegolare, queste sono solo le premesse. Le premesse per cosa?! Per un flirt che è nell’aria e che sembra preannunciarsi davvero bollente… un’intesa a cui la Gregoraci potrebbe dover fare attenzione, se non vuole farsi soffiare da sotto il naso il ‘suo’ Pretelli, che adesso pare intendersela con una coinquilina più giovane di Eli e, diciamocelo, anche più bella. (Continua dopo le foto) Siamo spettegolando della mitica Giulia Salemi, che sembra aver fatto breccia nel ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 23 novembre 2020) Dopo settimane in cui l’amicizia speciale die Perpaolosembrava ormai morta e sepolta, ecco che a soffiare sulla brace quasi morta è arrivata Selvaggia Roma. La ex Temptation ha riportato in auge qualcosa che aveva via via annoiato tutti, anche gli stessi protagonisti. Ma non è questo di cui vogliamo spettegolare, queste sono solo le premesse. Le premesse per cosa?! Per un flirt che è nell’aria e che sembra preannunciarsi davvero bollente… un’intesa a cui lapotrebbe dover fare attenzione, se non vuole farsi soffiare da sotto il naso il ‘suo’, che adesso pare intendersela con una coinquilina più giovane di Eli e, diciamocelo, anche più bella. (Continua dopo le foto) Siamo spettegolando della mitica Giulia Salemi, che sembra aver fatto breccia nel ...

