Il nipote asintomatico si fa ricoverare insieme a suo zio affetto da sindrome di down e positivo al Covid: “Non potevo lasciarlo solo” (Di lunedì 23 novembre 2020) Si è fatto ricoverare insieme allo zio, affetto da sindrome di down, per affrontare insieme la battaglia contro il Covid-19. Matteo Merolla, 29enne residente a Roma, era positivo e asintomatico, ma non voleva lasciar solo il suo parente di 50 anni, in condizioni serie dopo l’infezione da coronavirus: “Mio zio Paolo è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Celio ed è stato subito sottoposto a due tac”, ha raccontato all’agenzia Dire, “gli è stata riscontrata una grave polmonite, aveva febbre, tosse forte, giramenti di testa costanti, debolezza e malessere generale. La prima notte è stato molto male, continuava a svenire e ad addormentarsi, non gli arrivava abbastanza ossigeno e lui ha pianto tutto il tempo perché non capiva quello che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) Si è fattoallo zio,dadi, per affrontarela battaglia contro il-19. Matteo Merolla, 29enne residente a Roma, era, ma non voleva lasciar solo il suo parente di 50 anni, in condizioni serie dopo l’infezione da coronavirus: “Mio zio Paolo è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Celio ed è stato subito sottoposto a due tac”, ha raccontato all’agenzia Dire, “gli è stata riscontrata una grave polmonite, aveva febbre, tosse forte, giramenti di testa costanti, debolezza e malessere generale. La prima notte è stato molto male, continuava a svenire e ad addormentarsi, non gli arrivava abbastanza ossigeno e lui ha pianto tutto il tempo perché non capiva quello che ...

fattoquotidiano : Il nipote asintomatico si fa ricoverare insieme a suo zio affetto da sindrome di down e positivo al Covid: “Non pot… - ResiStefano : RT @SkyTG24: Covid Roma, nipote asintomatico si fa ricoverare con lo zio affetto da sindrome di Down - OlgaRedBlack : RT @SkyTG24: Covid Roma, nipote asintomatico si fa ricoverare con lo zio affetto da sindrome di Down - menomm : RT @SkyTG24: Covid Roma, nipote asintomatico si fa ricoverare con lo zio affetto da sindrome di Down - SkyTG24 : Covid Roma, nipote asintomatico si fa ricoverare con lo zio affetto da sindrome di Down -