Guendalina Tavassi e l'attacco hacker: "Ci sono video privati, vi prego di non diffonderli" (Di martedì 24 novembre 2020) sono giorni molto difficili per l'ex concorrente del Grande Fratello, Guendalina Tavassi, che si è vista hackerare il suo telefono dove, a quanto pare, erano custoditi alcuni video a luci rosse della donna che ora starebbero facendo il giro di diversi gruppi Whatsapp. Guendalina, dopo aver sporto denuncia, ha raccontato la sua terribile esperienza sui social, mostrandosi visibilmente provata dall'accaduto: "Questo è un reato, mi hanno hackerato il telefono, erano delle cose personali, dei video, sono cose che ognuno di noi può fare quello che vuole, tutti noi abbiamo delle immagini simili sul telefono. Ma ho dovuto denunciare, perché io sono una mamma, è una cosa orribile. È tutto uno schifo. Vi chiedo di non ...

