GF Vip | Zequila non molla la De Blanck | “Notte di fuoco con me”

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 23 novembre 2020) In attesa di scoprire il destino della nominata Patrizia Denella Casa del Grande Fratello Vip, impazza in queste ore un nuovo gossip che la vede protagonista. Istrionica, spesso rude e contestate soprattutto per i suoi problemi di igiene, la fresca 80enne Contessa non ha mai nascosto di aver avuto un passato amoroso molto attivo: messa di fronte ad un nuovo/vecchio gossip che riguarda Antonio, la Deha però smentito tutto. Notte ditra la De: il gossip nella Casa L’occasione arriva da un nuovo gioco che sta tenendo occupati i concorrenti della Casa più spiata d’Italia, a portarlo avanti è Giacomo Urtis, il chirurgo dei Vip appena entrato nella Casa. Proprio lui, di quando in quando, raduna tutti gli altri coinquilini per leggere ...