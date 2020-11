Covid: Fedriga, faremo test massa in alcuni piccoli comuni (Di lunedì 23 novembre 2020) TRIESTE, 23 NOV - "Oggi firmerò una nuova ordinanza regionale da cui scaturirà qualche restrizione che vada a correggere le problematiche derivate dall'essere zona arancione e che si sono verificate ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 23 novembre 2020) TRIESTE, 23 NOV - "Oggi firmerò una nuova ordinanza regionale da cui scaturirà qualche restrizione che vada a correggere le problematiche derivate dall'essere zona arancione e che si sono verificate ...

TgrRaiFVG : Nessuna ordinanza, almeno per questa sera. Il presidente della Regione FVG Fedriga si prende ancora qualche ora di… - Pino__Merola : Covid: Fedriga, faremo test massa in alcuni piccoli comuni - Ansa_Fvg : Covid: Fedriga, faremo test massa in alcuni piccoli comuni. Governatore, oggi ordinanza per correggere peggiorament… - CorriereQ : Covid: Fedriga, faremo test massa in alcuni piccoli comuni - lupovittorio42 : RT @nonnamiky55: Mi sono sempre chiesta come sia stato possibile che ci fosse negazionismo rispetto ai lager nazisti,oggi ascolto Fedriga è… -