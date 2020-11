Conte: «Vidal? Lo metterei anche in porta» – VIDEO (Di lunedì 23 novembre 2020) Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dopo la pazza vittoria dell’Inter contro il Torino: le sue parole su Arturo Vidal «Sarei soddisfatto di lui anche se lo mettessi in porta. È così importante che potrebbe giocare ovunque. Nasce dal fatto che ha capacità realizzative importanti, è un giocatore a cui piace offendere. A centrocampo siamo squilibrati perché tanti calciatori hanno caratteristiche simili e Arturo si può adattare anche da centrocampista centrale, anche se penso che il suo ruolo sia quello di dare libertà d’inserimento. Ha conclusione e gol nel dna» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 23 novembre 2020) Antonioha parlato in conferenza stampa dopo la pazza vittoria dell’Inter contro il Torino: le sue parole su Arturo«Sarei soddisfatto di luise lo mettessi in. È così imnte che potrebbe giocare ovunque. Nasce dal fatto che ha capacità realizzative imnti, è un giocatore a cui piace offendere. A centrocampo siamo squilibrati perché tanti calciatori hanno caratteristiche simili e Arturo si può adattareda centrocampista centrale,se penso che il suo ruolo sia quello di dare libertà d’inserimento. Ha conclusione e gol nel dna» Leggi su Calcionews24.com

