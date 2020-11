Commissioni danno via libera a 26 nuovi centri raccolta Ama (Di lunedì 23 novembre 2020) Roma – Le Commissioni capitoline Ambiente e Urbanistica, riunite in seduta congiunta, hanno espresso a maggioranza parere favorevole alla delibera che individua di concerto con i territori 26 aree per la costruzione di centri di raccolta municipali di Ama su tutto il territorio di Roma, andando parzialmente a revocare il provvedimento dell’ex commissario straordinario del Campidoglio, Francesco Paolo Tronca. Hanno votato a favore tutti gli esponenti M5S, il Pd non ha partecipato al voto lamentando la mancata espressione dei Municipi in precedenza. La delibera – recante a oggetto ‘Nuova individuazione di aree per la realizzazione di strutture logistiche di Ama Spa di supporto al servizio di gestione dei rifiuti urbani ad integrazione e parziale revoca della deliberazione del commissario ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 23 novembre 2020) Roma – Lecapitoline Ambiente e Urbanistica, riunite in seduta congiunta, hanno espresso a maggioranza parere favorevole alla deche individua di concerto con i territori 26 aree per la costruzione didimunicipali di Ama su tutto il territorio di Roma, andando parzialmente a revocare il provvedimento dell’ex commissario straordinario del Campidoglio, Francesco Paolo Tronca. Hanno votato a favore tutti gli esponenti M5S, il Pd non ha partecipato al voto lamentando la mancata espressione dei Municipi in precedenza. La de– recante a oggetto ‘Nuova individuazione di aree per la realizzazione di strutture logistiche di Ama Spa di supporto al servizio di gestione dei rifiuti urbani ad integrazione e parziale revoca della dezione del commissario ...

alucab : @ildelfinogiulio @Cr1st14nM3s14n0 Il popolo italiano ha la responsabilità storica di aver selezionato scientificame… - robecuom : @gw09532 @SaraLF74 @PoliticaPerJedi Ma di che parliamo, del processo alle intenzioni ? Le commissioni che danno la… - carmen_distaso : RT @AleGuerani: Quindi, visto che il Comune non c'entra un fico secco con la concessione o meno della 104, vuol dire o che le commissioni I… - Lelecottero : RT @AleGuerani: Quindi, visto che il Comune non c'entra un fico secco con la concessione o meno della 104, vuol dire o che le commissioni I… - emigrante81 : RT @AleGuerani: Quindi, visto che il Comune non c'entra un fico secco con la concessione o meno della 104, vuol dire o che le commissioni I… -

Ultime Notizie dalla rete : Commissioni danno Commissioni danno via libera a 26 nuovi centri raccolta Ama RomaDailyNews La 2^ commissione Cons. attività produttive del Comune di Brindisi: sostegno alle realtà del nostro territorio.

La commissione attività produttive del comune di Brindisi intende farsi promotrice di tutte le misure atte a sostenere le realtà produttive del nostro territorio. In sede di commissione consiliare son ...

No a rimborsi ingiustificati Il Comune ai consiglieri: basta con lo smart working

Circolare spedita agli eletti con contratto di lavoro dipendentePer le sedute devono garantire la presenza a Palazzo di città ...

La commissione attività produttive del comune di Brindisi intende farsi promotrice di tutte le misure atte a sostenere le realtà produttive del nostro territorio. In sede di commissione consiliare son ...Circolare spedita agli eletti con contratto di lavoro dipendentePer le sedute devono garantire la presenza a Palazzo di città ...