Cirio: «Trovare punto equilibrio per consentire l'attività sciistica» (Di lunedì 23 novembre 2020) TORINO Per lo sci invernale «possiamo Trovare un punto di equilibrio, come stanno facendo in altri paesi. È uno sport e lo si può praticare in sicurezza. Si potrebbe consentire l'attività sciistica, ... Leggi su gazzettadalba (Di lunedì 23 novembre 2020) TORINO Per lo sci invernale «possiamoundi, come stanno facendo in altri paesi. È uno sport e lo si può praticare in sicurezza. Si potrebbel', ...

Agenzia_Ansa : #Covid, 'uno stop dello #sci sarebbe un danno irreversibile all' economia della montagna': così il vicepresidente… - bfogli1 : RT @Agenzia_Ansa: #Covid, 'uno stop dello #sci sarebbe un danno irreversibile all' economia della montagna': così il vicepresidente della… - GigiEinaudi : Covid: Regioni, stop allo sci un danno irreversibile all'economia della montagna - Cronaca - ANSA ?@Alberto_Cirio?… - Blulu : #Cirio a rainews24: “Possiamo trovare un punto di equilibrio, come stanno facendo in altri paesi. E' uno sport e lo… - infoitinterno : Coronavirus, Cirio contro l’ipotesi dello stop agli impianti sciistici: “Trovare un punto di… -