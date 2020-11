Borse 23 novembre, i mercati europei chiudono in rosso (Di lunedì 23 novembre 2020) Borse 23 novembre. Inizia una nuova settimana per i mercati. Chiusura in rosso per gli indici europei. MILANO – Borse 23 novembre. Dopo una chiusura di venerdì in positivo, per i mercati inizia una nuova settimana ricca di incertezze. La speranza sui vaccini potrebbe dare una spinta importante ai listini, ma i contagi e le possibili restrizioni rischiano di essere un peso importante per gli indici. Borse 23 novembre, Piazza Affari apre in positivo Con Tokyo chiusa per festività, in Asia Hong Kong (+0,11%) e Shanghai (+1,09%) hanno chiuso in positivo. Nonostante una apertura al rialzo, i mercati europei al termine della seduta hanno registrato il segno meno. La Maglia Rosa è ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 23 novembre 2020)23. Inizia una nuova settimana per i. Chiusura inper gli indici. MILANO –23. Dopo una chiusura di venerdì in positivo, per iinizia una nuova settimana ricca di incertezze. La speranza sui vaccini potrebbe dare una spinta importante ai listini, ma i contagi e le possibili restrizioni rischiano di essere un peso importante per gli indici.23, Piazza Affari apre in positivo Con Tokyo chiusa per festività, in Asia Hong Kong (+0,11%) e Shanghai (+1,09%) hanno chiuso in positivo. Nonostante una apertura al rialzo, ial termine della seduta hanno registrato il segno meno. La Maglia Rosa è ...

