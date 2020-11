Boccia: “A Natale molti italiani non ci saranno più. Parlare di cenone è fuori luogo” (Di lunedì 23 novembre 2020) Il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa. “Non perdiamo il senso di comunità. molti italiani non ci saranno più il prossimo Natale, ma non dobbiamo perdere il senso di comunità, quello che è venuto fuori nella prima ondata e che ci ha consentito anche di dimostrare che il Paese ha una capacità di reazione molto forte. Con 600-700 morti al giorno Parlare di cenone è fuori luogo, lo dico con grande chiarezza. Natale e Capodanno è ancora più fuori luogo“. E ancora: “Al momento non ci sono le condizioni per aprire gli impianti da sci. Valuteremo nel prossimo Dpcm se ci saranno le condizioni e per fare cosa“. Il Ministro ha ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 23 novembre 2020) Il ministro per gli Affari regionali, Francesco, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa. “Non perdiamo il senso di comunità.non cipiù il prossimo, ma non dobbiamo perdere il senso di comunità, quello che è venutonella prima ondata e che ci ha consentito anche di dimostrare che il Paese ha una capacità di reazione molto forte. Con 600-700 morti al giornodiluogo, lo dico con grande chiarezza.e Capodanno è ancora piùluogo“. E ancora: “Al momento non ci sono le condizioni per aprire gli impianti da sci. Valuteremo nel prossimo Dpcm se cile condizioni e per fare cosa“. Il Ministro ha ...

