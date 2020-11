Barrichello | “Hamilton migliore di Schumacher”

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 23 novembre 2020) Da quando Lewis Hamilton ha eguagliato Micheal Schumacher nel numero dei titoli iridati vinti, si è accesa la disputa su chi sia il più forte tra i due. A questo proposito, l’ex pilota della Ferrari, Rubens, ha preso posizione. Hamilton più forte di Schumacher? Chi li conosce bene entrambi come il pilota brasiliano, essendo stato per 4 anni compagno di squadra del Kaiser, e per aver assistito agli esordi dell’attuale campione del mondo, non ci sono dubbi su chi sia il. Nel corso di una diretta Instagram con il giornalista Reginaldo Leme, si è espresso cosi:”Ho gareggiato con entrambi, anche se per quanto riguarda Lewis ho potuto assistere soltanto agli inizi della sua carriera. E penso che Hamilton siadiha poi parlato del ritorno di ...