Aprilia | focolaio nella RSA San Michele | 37 positivi | tra operatori e ospiti

(Di lunedì 23 novembre 2020) Non c’è treguaRSA SanHospital di: ancora casial Covid-19 tra il personale e i pazienti. Sono 7 gli(tra cui un medico) risultatial tampone molecolare, 30, invece, i paziential test rapido. Molti con la febbre alta e con tutti i sintomi associabili al Coronavirus. Ma c’è di più: il personale sanitario – tra il silenzio della dirigenza della struttura – sta provvedendo autonomamente a sottoporsi ai tamponi molecolari. Questo perché, al test rapido fatto dall’azienda, duein realtàal Covid-19 erano risultati negativi. Da qui l’intenzione di andare a fondo per evitare che ilpossa pericolosamente allargarsi. Non è la prima volta ...

LATINA – Il Covid 19 in provincia di Latina ha offerto finalmente una tregua in termini di decessi nelle ultime24 ore. Non capitava da giorni, se non da settimane. Il bollettino quotidiano ha censito ...LATINA – Uno dei due decessi verificatisi nelle ultime ore 24 in provincia a causa del Coronavirus – il primo è di 78enne di Cisterna, il secondo riguarda un uomo di 89 anni residente fuori provincia ...