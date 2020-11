Udinese-Genoa 1-0 | De Paul gol | Maran perde ancora

TopMoviie : RT @zazoomblog: Serie A Udinese-Genoa 1-0: De Paul regala la vittoria ai friulani - #Serie #Udinese-Genoa #regala - zazoomblog : Serie A Udinese-Genoa 1-0: De Paul regala la vittoria ai friulani - #Serie #Udinese-Genoa #regala - BabboleoNews : Serie A. Finale: #Udinese-#Genoa 1-0. Gol decisivo di De Paul nel primo tempo. Arrembaggio del Genoa nel finale. An… - andreafabris96 : L' ?? #Udinese batte il ???? #Genoa: decisiva la rete di Rodrigo #DePaul ????. #SerieA ???? #Giornata8 #UdineseGenoa ? - ForzaUdineseArg : RT @calciomercatoit: ??L'#Udinese batte il #Genoa con un gol di #DePaul ??Chi è stato il migliore in campo? -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Genoa

Sky Sport

Vittoria pesantissima in chiave salvezza per l'Udinese , che supera 1-0 il Genoa nel match valevole per la ottava giornata di Serie A .All’ultimo respiro il match tra Udinese e Genoa. Al 94' in pieno recupero Scamacca, dopo la sponda di Bani, riesce a trafiggere Musso, ma l’intervento del VAR nega la gioia ai rossoblù. Il piede di de ...