Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi | matrimonio in vista o la solita bufala?

Leggi su yeslife

(Di lunedì 23 novembre 2020)Luigistanno insieme dal 2002 ma non si sono mai sposati: cos’è che non ha fatto scattare il fatidico “si” tra i due?hanno una bellissima storia d’amore da anni, esattamente dal 2002, ma delle nozze tra i due nemmeno l’ombra. Sono in molti L'articolo proviene da YesLife.it.