Prandelli: "Non è un problema di sistema di gioco ma di squadra"

Dopo la sconfitta con il Benevento, il tecnico della Fiorentina, Cesare Prandelli, ha parlato in conferenza stampa. "La perdita di oggi non dipende solo da Vlahovic, il primo controllo è determinante. Castrovilli? Gaetano doveva chiudere le giocate sul centrocampista basso e farsi trovare sulle linee. Siamo stati lenti. L'aspetto fisico? Abbiamo lavorato molto in settimana, forse si sono avvertiti i carichi di lavoro. La personalità? Diventa importante quando tutta la squadra ha un'idea di come sviluppare gioco. Non voglio trovare scusanti, ma avevamo preparato la partita con Bonaventura e Ribery che sono andati ko subito: forse la squadra ha ritrovato le paure e pensieri negativi quando è uscito Franck. Nella fragilità questo è un gruppo che si disperde e gioca a livello individuale: siamo stati lenti e poco lucidi, non siamo stati squadra.

raja_bruni : RT @gustatore: Ma come fate a non ricordare del codice etico di Prandelli? Ha fatto la storia sua e della nazionale. - napolista : #Prandelli: “Non è un problema di sistema di gioco ma di squadra” “Questa è una squadra forte ma fragile: se le cos… - GaRaBoMbO_viola : @DaveMcFly23 Non mi sento di esprimermi così su Prandelli, che al momento mi sembra del tutto incolpevole. Vediamo… - GaRaBoMbO_viola : Almeno Prandelli non si nasconde dietro scuse improbabili e dice chiaramente che la situazione è tragica. - DaveMcFly23 : @GaRaBoMbO_viola Mandare via tardivamente quello scarso di Iachini per poi metterci questo scarso di Prandelli non… -

