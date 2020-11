Patrick Zaki resta in carcere, altri 45 giorni di detenzione preventiva (Di domenica 22 novembre 2020) ROMA – Patrick Zaki , lo studente dell’Università di Bologna, detenuto in Egitto da febbraio, dovrà restare in carcere altri 45 giorni. Si tratta di “un accanimento giudiziario che necessita di un’azione diplomatica forte da parte delle autorità italiane”, si legge in tweet di Amnesty Italia. Leggi su dire (Di domenica 22 novembre 2020) ROMA – Patrick Zaki , lo studente dell’Università di Bologna, detenuto in Egitto da febbraio, dovrà restare in carcere altri 45 giorni. Si tratta di “un accanimento giudiziario che necessita di un’azione diplomatica forte da parte delle autorità italiane”, si legge in tweet di Amnesty Italia.

