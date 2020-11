Paolo Brosio, Maria Laura De Vitis: “Non ho baciato un altro uomo. Voglio un confronto!” (Di lunedì 23 novembre 2020) Maria Laura De Vitis, la modella 22enne con cui Paolo Brosio si sta frequentando, ha smentito la presenza di un altro uomo nella sua vita, nella puntata di questa sera di Live-Non è la D’Urso. Maria Laura, infatti, è stata paparazzata con un imprenditore di Milano e, oltre a commentare la foto, ha anche ascoltato le dichiarazioni dell’imprenditore, intervistato dal programma condotto da Barbara D’Urso. Appena entrati in studio, la modella si è mostrata sicura di sé (“Io sto bene. Sono rilassata e non vedo l’ora di affrontare questa storia”) mentre Paolo Brosio ha ribadito di fidarsi completamente di Maria Laura. Il gossip, come ricordiamo, è partito da Soleil Sorge, ... Leggi su gossipblog (Di lunedì 23 novembre 2020)De, la modella 22enne con cuisi sta frequentando, ha smentito la presenza di unnella sua vita, nella puntata di questa sera di Live-Non è la D’Urso., infatti, è stata paparazzata con un imprenditore di Milano e, oltre a commentare la foto, ha anche ascoltato le dichiarazioni dell’imprenditore, intervistato dal programma condotto da Barbara D’Urso. Appena entrati in studio, la modella si è mostrata sicura di sé (“Io sto bene. Sono rilassata e non vedo l’ora di affrontare questa storia”) mentreha ribadito di fidarsi completamente di. Il gossip, come ricordiamo, è partito da Soleil Sorge, ...

