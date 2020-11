Mollo tutto e vado a vivere in camper Si può? Ecco chi l’ha fatto

Leggi su vanityfair

(Di domenica 22 novembre 2020) La tentazione del «mollo tutto» si è affacciata nella mente di tutti noi almeno una volta. Almeno una volta, abbiamo accarezzato quell’idea, salvo poi tornare alla realtà perché c’è sempre una ragione valida per non inseguire quel sogno. Poi però capita di incontrare qualcuno che ci ha provato, che ha avuto il coraggio di ascoltare ciò che desiderava, ignorando tutte le vocine che dicevano «no, non puoi farlo, è una follia». È il caso di Daniela De Girolamo, autrice del blog «Mollo tutto e vado a vivere in camper», un nome che dice molto sulla sua scelta di vita.