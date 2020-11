Mihajlovic | “Bene | ma dobbiamo imparare a chiudere le partite”

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 22 novembre 2020) Non si vedeva da parecchio tempo un Sinisacosì sorridente come quello che si è presentato durante le Interviste post partita di Sampdoria-Bologna. Il tecnico serbo ha analizzato la sfida ai microfoni dei giornalisti, dichiarandosi soddisfatto non ancora al 100 %: “Abbiamo disputato una buona gara, ma non possiamo sciupare così tante occasioni per chiuderla”. Deluso invece dalla prestazione della Samp Claudio Ranieri, che però già è proiettato al derby infrasettimanale di Coppa Italia contro il Genoa: “Ammetto di aver sbagliato qualche scelta di formazione”, alcune delle sue parole. Interviste post partita di Sampdoria-Bologna Cosa ha detto Claudio Ranieri? Questi i commenti a caldo del mister blucerchiato sulla sconfitta rimediata contro il Bologna, la seconda consecutiva in campionato: “È stata una partita dettata dagli episodi. Peccato perché ...