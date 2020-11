Messner | Ero il fratello più grande | dovevo salvare Gunther In famiglia incolparono me

(Di domenica 22 novembre 2020) Ilalpinista rievoca la spedizione del 1970 sul Nanga Parbat: mi porto ancora dentro il dolore per quella tragedia "Mi hanno accusato di averlo abbandonato per arrivare da solo in vetta. Un'...

Ultime Notizie dalla rete : Messner Ero

Quotidiano.net

Il grande alpinista rievoca la spedizione del 1970 sul Nanga Parbat: mi porto ancora dentro il dolore per quella tragedia "Mi hanno accusato di averlo abbandonato per arrivare da solo in vetta. Un’inf ...Il grande alpinista rievoca la spedizione del 1970 sul Nanga Parbat: mi porto ancora dentro il dolore per quella tragedia "Mi hanno accusato di averlo abbandonato per arrivare da solo in vetta. Un’inf ...