Loredana Bertè sul padre a Verissimo: "All'obitorio mi buttò nella bara con Mia Martini" (Di domenica 22 novembre 2020) Loredana Bertè ha scioccato Silvia Toffanin a Verissimo: la cantante ha raccontato alcuni episodi inediti del suo rapporto con il padre e delle violenze che ha dovuto subire anche in occasione della morte di sua sorella Mia Martini. Loredana Bertè, ospite di Verissimo nella puntata del 21 novembre, ha raccontato le violenze che avrebbe subito dal padre, tra cui un episodio che ha scioccato Silvia Toffanin: "All'obitorio, mi ha buttato nella bara con Mia Martini" ha confessato la cantante. Il 25 novembre è la Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne e Silvia Toffanin ha intervistato nella puntata di Verissimo del 21 novembre alcune donne

