Il Reciprocal Teaching | da alunno a docente | nei lavori di apprendimento reciproco

Il Reciprocal Teaching (insegnamento reciproco) nasce dalla collaborazione di due studiose nell'ambito dei processi metacognitivi (Anne L. Brown e Annemarie Palincsar): si tratta di un'attività di apprendimento reciproco – solitamente svolto sotto forma di lettura insieme ad un'altra persona – dove le due parti della comunicazione imparano e insegnano vicendevolmente, sia quando sono tutor che tutee.

