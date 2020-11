Il ministro Speranza: “Misure stanno dando primi effetti, ma non abbassare la guardia. Ancora molta pressione su Terapie intensive” (Di domenica 22 novembre 2020) La situazione è seria anche se definisce la discesa della curva del contagio come “incoraggiante“. Predica cautela il ministro Roberto Speranza nel giorno un cui si certificano 13mila contagi in meno rispetto alla settimana precedente. “La situazione è molto seria e non può assolutamente essere sottovalutata. Abbiamo quantità di nuovi casi altissime e decessi che devono fare riflettere. Da due settimane le tendenze sono in controtendenza, l’Rt nelle ultime due settimane è sceso e i nostri tecnici pensano che potrà Ancora scendere nei prossimi giorni. Questo significa che le misure stanno dando i primi effetti. Sono i primissimi effetti e non sono sufficienti. Bisogna resistere e tenere duro. Ci confrontiamo con due verità. È vero che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 22 novembre 2020) La situazione è seria anche se definisce la discesa della curva del contagio come “incoraggiante“. Predica cautela ilRobertonel giorno un cui si certificano 13mila contagi in meno rispetto alla settimana precedente. “La situazione è molto seria e non può assolutamente essere sottovalutata. Abbiamo quantità di nuovi casi altissime e decessi che devono fare riflettere. Da due settimane le tendenze sono in controtendenza, l’Rt nelle ultime due settimane è sceso e i nostri tecnici pensano che potràscendere nei prossimi giorni. Questo significa che le misure. Sono issimie non sono sufficienti. Bisogna resistere e tenere duro. Ci confrontiamo con due verità. È vero che ...

