GP Portogallo gara Moto2: Bastianini è campione (Di domenica 22 novembre 2020) Enea Bastianini può festeggiare: al termine di una gara del GP del Portogallo al cardiopalma, il riminese del team Italtrans può finalmente dire di essere campione del mondo Moto2. Il “Bestia” compie una corsa d’attacco ma ragionata, nel tentativo di non perdere troppe posizioni. Alla fine, gli basta concludere quinto per tirare fuori dal cassetto la maglietta celebrativa. E’ il primo titolo in carriera per il 22enne, che l’anno prossimo passerà in MotoGP. In classe regina passerà anche Luca Marini, il grande sconfitto di quest’anno. Dopo mezza stagione da capoclassifica, il “Maro” arriva in Portogallo con 18 punti di svantaggio su Bastianini. In gara, il fratello di Valentino Rossi parte bene e si porta in testa dopo poche tornate. Cerca di stare ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 22 novembre 2020) Eneapuò festeggiare: al termine di unadel GP delal cardiopalma, il riminese del team Italtrans può finalmente dire di esseredel mondo. Il “Bestia” compie una corsa d’attacco ma ragionata, nel tentativo di non perdere troppe posizioni. Alla fine, gli basta concludere quinto per tirare fuori dal cassetto la maglietta celebrativa. E’ il primo titolo in carriera per il 22enne, che l’anno prossimo passerà in MotoGP. In classe regina passerà anche Luca Marini, il grande sconfitto di quest’anno. Dopo mezza stagione da capoclassifica, il “Maro” arriva incon 18 punti di svantaggio su. In, il fratello di Valentino Rossi parte bene e si porta in testa dopo poche tornate. Cerca di stare ...

