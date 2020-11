Ginnastica, Finale Serie A1 2020 – Tutti i podi individuali di giornata a Napoli. Le migliori sono state… Fate da scudetto (Di domenica 22 novembre 2020) Oggi pomeriggio al PalaVesuvio di Napoli si è disputata la Finale della Serie A1 2020 di Ginnastica artistica e si sono assegnati gli scudetti del massimo campionato italiano a squadre. A trionfare sono state la Brixia Brescia al femminile e la Virtus Pasqualetti Macerata al maschile: 18mo tricolore della storia (il settimo consecutivo) per la compagine lombarda, il terzo per i marchigiani (dopo quelli del 2013 e del 2016). Si è utilizzata l’innovativa formula degli scontri diretti tra le tre squadre partecipanti: ogni formazione schierava due atleti su ciascun attrezzo. Di seguito Tutti i podi individuali di giornata. Ricordiamo che sono solo classifiche virtuali e non consegnano ... Leggi su oasport (Di domenica 22 novembre 2020) Oggi pomeriggio al PalaVesuvio disi è disputata ladellaA1diartistica e siassegnati gli scudetti del massimo campionato italiano a squadre. A trionfarestate la Brixia Brescia al femminile e la Virtus Pasqualetti Macerata al maschile: 18mo tricolore della storia (il settimo consecutivo) per la compagine lombarda, il terzo per i marchigiani (dopo quelli del 2013 e del 2016). Si è utilizzata l’innovativa formula degli scontri diretti tra le tre squadre partecipanti: ogni formazione schierava due atleti su ciascun attrezzo. Di seguitodi. Ricordiamo chesolo classifiche virtuali e non consegnano ...

OA_Sport : Ginnastica, Finale Serie A1 2020 – Tutti i podi individuali di giornata a Napoli. Le migliori sono state… Fate da s… - CarosiNicolino : Ginnastica artistica, golf Basket Cantù. Finale primi 2 al mondo fanno vedere le 15 enni alle sbarre e clave. Disdi… - _MissM12 : 10 minuti ed inizia la finale di serie A di ginnastica artistica femminile e maschile, in diretta, in chiaro su un… - OA_Sport : LIVE Ginnastica artistica, Finale Serie A DIRETTA: inizia la sfida per lo scudetto. Le Fate per una nuova magia - Big_Notizie : #Civitavecchia #Ginnastica, As Gin: sei in finale -