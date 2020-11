Ginnastica artistica oggi, Finale Serie A 2020: orari, tv, programma, streaming 22 novembre (Di domenica 22 novembre 2020) oggi domenica 22 novembre (ore 16.00) si disputa la Finale della Serie A 2020 di Ginnastica artistica. Al PalaVesuvio di Napoli vanno in scena gli atti conclusivi del massimo campionato italiano a squadre e si assegneranno gli ambitissimi scudetti. Sarà un pomeriggio di fuoco nel capoluogo campano, teatro dell’ultima gara di questa tormentata stagione agonistica: ne vedremo davvero delle belle, con l’innovativo format a scontri diretti che verrà utilizzato per premiare i Campioni d’Italia. Dopo le avvincenti semifinali di ieri, le tre migliori squadre del Bel Paese si fronteggeranno a viso aperto: ogni compagine schierà due atleti su ogni attrezzo, i quali affronteranno in testa a testa i Ginnastica delle altre formazioni. 3 punti ai vincitori di ogni ... Leggi su oasport (Di domenica 22 novembre 2020)domenica 22(ore 16.00) si disputa ladelladi. Al PalaVesuvio di Napoli vanno in scena gli atti conclusivi del massimo campionato italiano a squadre e si assegneranno gli ambitissimi scudetti. Sarà un pomeriggio di fuoco nel capoluogo campano, teatro dell’ultima gara di questa tormentata stagione agonistica: ne vedremo davvero delle belle, con l’innovativo format a scontri diretti che verrà utilizzato per premiare i Campioni d’Italia. Dopo le avvincenti semifinali di ieri, le tre migliori squadre del Bel Paese si fronteggeranno a viso aperto: ogni compagine schierà due atleti su ogni attrezzo, i quali affronteranno in testa a testa idelle altre formazioni. 3 punti ai vincitori di ogni ...

Ale__Rugg : Comunque prima Tommy è riuscito a fare un ponte con i tacchi che manco a ginnastica artistica eh #GFVIP - loriscarusolibe : Domani alle 16 mi guardo la finale di ginnastica artistica tifo @brixia_fanpage - NoiAretini : Ginnastica artistica: Lara Mori e le 'tigrotte' portano la Giglio in Finale - infoitsport : Ginnastica artistica oggi, Final Six Serie A 2020: orari, tv, programma, streaming 21 novembre - infoitsport : LIVE Ginnastica artistica, Semifinali Serie A in DIRETTA: assolo della Brixia con Villa e Maggio -