GF Vip | Morra accusa Adua | “Poteva dirmelo in faccia!”

(Di domenica 22 novembre 2020) Dopo essere uscito nella puntata di lunedì sera Massimilianoè stato intervistato da Casa Chi, dove ha espresso il suo disappunto per alcune clip didi cui non era a conoscenza! Quando Massimilianoè entrato nella casa subito è stato palese che tra lui eci fossero dei conflitti irrisolti. I due, infatti, hanno raccontato al pubblico di aver chiuso male la loro storia Articolo completo: dal blog SoloDonna

NicolaPorro : ?? I grillini danno patenti di responsabilità, continua l'epopea dei vip che piagnucolano, #Crisanti da mito a paras… - lustforlifexxe : @ally_cu @IoBoh99 Isa e chia ha riportato male il discorso : - blogtivvu : #GFVip, Massimiliano Morra parla dell’Isola dei Famosi e di Temptation Island: “Ho fatto questi provini e…” - infoitcultura : GF Vip, Morra “non perdona” Zorzi e svela l’interesse per Guenda: “Se non fossi fidanzato…” - EireenViolet : ‘Gf Vip 5’, il fidanzato di Adua Del Vesco dice la sua sul rapporto con Massimiliano Morra e i baci con Dayane Mell… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Morra

È stato un GF Vip di alti e bassi quello che ha visto protagonista Massimiliano Morra. L’incontro burrascoso con Adua Del Vesco e lo scoppiare dell’Ares Gate in Casa li hanno tenuti distanti. Poi i ...Live Non è la D'Urso stasera domenica 22 novembre in tv. Quando inizia, orario, gli ospiti e le anticipazioni.